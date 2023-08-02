В Саратовскую область прибудет «Поезд Героев»

«Поезд Героев» прибудет в Саратов 7 августа. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает Министерство внутренней политики и спорта Саратовской области. Всероссийский проект «Герои с нашего двора!» - «Поезд Героев» проследует по маршруту: г. Новосибирск – г. Омск – г. Тюмень – г. Екатеринбург – г. Уфа – г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград с 1 по 8 августа.

Участниками масштабного проекта «Поезд Героев» стали 100 человек. Это талантливые дети из области спорта, образования, культуры, достигшие высоких результатов на всероссийском и международном уровнях, а также кадеты и юнармейцы из регионов Сибирского федерального округа, ДНР и ЛНР.

В Саратове для ребят запланированы мероприятия по направлениям «Спорт», «Культура» и «Образование», в рамках которого будут организованы: посещение музея Боевой и трудовой славы; массовые катания; товарищеские матчи по бадминтону.

Проект «Герои с нашего двора!» был создан в Новосибирске в 2017 году. Его основная идея – популяризация различных видов спорта, культуры, науки, сохранение культурно-исторического наследия и духовно-нравственное воспитание среди детей, подрастающего поколения и населения страны.

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