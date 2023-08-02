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НовостиОбщество2 августа 2023 4:18

В Саратовской области обещают дождь с грозой

В Саратове и области в ближайшие сутки пройдут дожди
Светлана Курышева
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 2 августа, в Саратовской области прогнозируется переменная облачность. Дождь и гроза вероятны в правобережье утром и днем. Ветер северо-западный и восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Во время грозы порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от +29 до +34 градусов.

В Саратове в течение дня будет малооблочно, днем дожди не прогнозируются. Температура воздуха от +29 до +31 градусов. Кратковременные дожди с грозой могут пройти ночью. Ветер станет южным и подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура снизится до +16; +21 градусов.

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