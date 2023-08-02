Энгельсу выделят дополнительно 100 миллионов рублей на ремонт дорог в 2023 году

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В Энгельсе в этом году по национальному проекту президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» уже отремонтированы 14 участков общей протяжённостью 11,5 километра. Ремонт продолжается.

Как отметил губернатор Роман Бусаргин при посещении города-спутника, здесь остается много проблемных дорог. Поэтому было принято решение усилить работу в этом направлении и выделить Энгельсу дополнительные 100 миллионов рублей из областного бюджета.

На эти деньги будут отремонтированы ещё 13 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 4,7 км. На двух из них - улицах Тельмана и Полиграфическая - работы уже завершены. Остальные участки районные власти планируют завершить в сентябре. Всего в этом году на территории Энгельсского района в порядок будут приведены участки почти 30 км дорог.