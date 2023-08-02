В Саратове перекрывают улицы из-за Дня ВДВ

Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 августа, с 07.00 утра начали перекрывать центральные улицы Саратова. Причиной названо проведение торжественных мероприятий, посвященных 93-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России.

До 13.00 будет невозможно проехать:

- по набережной Космонавтов от Московской до Обуховского переулка;

- по улице Московская от набережной до Чернышевского;

- по улице Лермонтова от Московской до Челюскинцев;

- по Музейной площади.

Также с 07.00 до 16.00 будут временно ограничены остановка и стоянка ТС, а с 09.00 до 16.00 автомобилистам не оставят возможности проезда по Обуховскому переулку на участке от улицы Набережная Космонавтов до улицы им Лермонтова.