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НовостиПроисшествия2 августа 2023 3:54

На трассе Энгельс – Маркс в ночном ДТП погиб мужчина

Мужчина погиб ночью под Саратовом в столкновении легковушки с Газелью
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Энгельсском районе на трассе Энгельс-Маркс, ночью произошло ДТП.. Об этом сегодня, 2 августа сообщает «ЧП Саратов».

В результате ДТП столкновения грузовой Газели и автомобиля Lada один человек погиб и двое пострадали. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения деблокировали из легковушки тело 35-летнего мужчины. Водитель и пассажир Газели – 45 и 35 лет, от госпитализации отказались.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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