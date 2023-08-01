В Вольске москвичка пыталась поджечь военкомат

Как стало известно, 68-летняя женщина из Москвы пыталась поджечь военный комиссариат в городе Вольск Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot». Пенсионерка прилетела в Саратов на самолете, добралась до Вольска на такси. Там она заселилась в гостиницу и стала готовиться к поджогу. Все это время она с кем-то контактировала в интернете.

Сегодня ночью, женщина подошла к зданию местного военкомата с тремя бутылками, в которых был бензин. Она планировала бросить в здание коктейли Молотова и обсуждала это по телефону со своим собеседником. Их беседу прервали сотрудники полиции. Поджог удалось предотвратить, женщина задержана.

Обстоятельства и мотивы выясняются.

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