В Саратове на танкистов грузовик снес легковушку

В Кировском районе на улице Танкистов у дома №55 сегодня, 1 августа, произошло столкновение Lada и грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Саратов». Грузовик на огромной скорости двигался по спуску улицы Танкистов и буквально снес легковой автомобиль.

В результате ДТП пострадали два человека из «Лады». Медики скорой помощи госпитализировали 38 летнего мужчину и женщину 2003 г.р.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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