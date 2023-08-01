«Т Плюс» направила 32 млн рублей на модернизацию Саратовской ТЭЦ-2

Саратовский филиал «Т Плюс» направил свыше 26 млн рублей на капитальный ремонт турбоагрегата № 8 Саратовской ТЭЦ-2. Еще 6 млн рублей инвестированы в модернизацию системы вибромониторинга подшипников и измерения механических величин, которая позволяет проводить анализ и выявлять неисправности оборудования на ранних стадиях и своевременно их устранять. Мероприятия повысили надежность работы станции и обеспечили стабильность поставки тепла, горячей воды и электроэнергии жителям Саратова.

Энергокомпания заменила изношенные детали, восстановила состояние оборудования до заводских характеристик и провела диагностику осевого канала ротора высокого давления, что позволило оценить состояние самого нагруженного элемента в турбине и устранить дефекты. Кроме того, был отремонтирован конденсатор и восстановлено антикоррозионное покрытие водяных камер и трубных досок с использованием современных материалов.

Параллельно с ремонтом турбоагрегата «Т Плюс» капитально отремонтировала генератор и блочный трансформатор и провела контрольные испытания оборудования под нагрузкой, которые показали надежную и безопасную эксплуатацию турбоагрегата.

Процесс выполнения мероприятий не повлиял на отпуск теплоносителя жителям.