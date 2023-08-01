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НовостиПроисшествия1 августа 2023 13:24

В Саратове в результате ДТП перевернулся «КамАЗ»

На улице Танкистов столкнулись «КамАЗ» и легковушка-пострадавшего увезла реанимация
Нарина Балаян
Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Саратове в результате ДТП перевернулся «КамАЗ». Об этом сегодня, 1 августа, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».

Авария произошла примерно в 16:00 на улице Танкистов. У здания «Медтехника» произошло столкновение легковушки и «КамАЗ». В результате ДТП грузовик перевернулся на бок, легковушка врезалась в стену здания.

Пострадавшего увезла реанимация.

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