Фото: Архив КП

Специалисты Саратовской ТЭЦ расскажут жителям города о начислениях и акциях. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает Телеграм-канал регионального филиала компании «Т Плюс».

Саратовцев приглашают на экскурсию на ТЭЦ-5. Посетители смогут узнать, откуда берет начало теплоснабжение, а также о том, как его производят и распределяют.

Кроме того, специалисты ответят на все интересующие граждан вопросы, в том числе о начислениях, акциях и ремонтных работах.

Запись на экскурсию производится до 11 августа в будние дни с 9:00 до 16:00 по телефону 98-64-29.

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