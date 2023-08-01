Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 12:53

Во Фрунзенском районе Саратова 2 и 3 августа отключат светофоры

На пересечении Емлютина и 16-го Белоглинского проезда с 9:00 до 15:00 не будут работать светофоры
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Во Фрунзенском районе Саратова 2 и 3 августа отключат светофоры. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает мэрия.

Светофоры не будут работать на пересечении Емлютина и 16-го Белоглинского проезда с 9:00 до 15:00. Отключение электронных регулировщиков связано с ремонтом оборудования компании «СПГЭС».

Водителям рекомендуется ориентироваться по дорожным знакам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.