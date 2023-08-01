Фото: Архив КП

Во Фрунзенском районе Саратова 2 и 3 августа отключат светофоры. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает мэрия.

Светофоры не будут работать на пересечении Емлютина и 16-го Белоглинского проезда с 9:00 до 15:00. Отключение электронных регулировщиков связано с ремонтом оборудования компании «СПГЭС».

Водителям рекомендуется ориентироваться по дорожным знакам.

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