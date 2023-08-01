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НовостиПроисшествия1 августа 2023 12:45

В Энгельсском районе столкнулись три автомобиля: пять человек госпитализированы

На трассе Энгельс-Маркс столкнулись Lada, Datsun и Daewoo
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Энгельсском районе столкнулись три автомобиля: пять человек госпитализированы. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает портал «ЧП Саратов».

ДТП произошло сегодня на трассе Энгельс-Маркс. Столкнулись Lada, Datsun и Daewoo. В результате аварии пострадали 5 человек. С различными травмами их госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте ДТП работаю экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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