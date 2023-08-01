Фото: Архив КП
В Энгельсском районе столкнулись три автомобиля: пять человек госпитализированы. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает портал «ЧП Саратов».
ДТП произошло сегодня на трассе Энгельс-Маркс. Столкнулись Lada, Datsun и Daewoo. В результате аварии пострадали 5 человек. С различными травмами их госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте ДТП работаю экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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