Фото: Архив КП

В Энгельсском районе столкнулись три автомобиля: пять человек госпитализированы. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает портал «ЧП Саратов».

ДТП произошло сегодня на трассе Энгельс-Маркс. Столкнулись Lada, Datsun и Daewoo. В результате аварии пострадали 5 человек. С различными травмами их госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте ДТП работаю экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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