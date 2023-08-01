Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балаково 70-летний пьяный водитель осужден за смерть друга в результате ДТП. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла 31 марта 2022 года. Два друга – 70 и 65 лет – в состоянии алкогольного опьянения захотели оценить толщину льда на Волге. Они сели в автомобиль Toyota Corolla и направились в сторону Вольска.

На дороге водитель иномарки спровоцировал ДТП – выехал на «встречку» и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии пассажир Toyota погиб.

Суд приговорил виновника к 5 годам в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль в течение 3 лет после выхода на волю.

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