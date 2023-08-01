Международная кооперация и эксорт: торговые отношения Саратовской области и республики Беларусь

Фото: Комсомольская правда Саратов

В среду, в 12 часов на радио Комсомольская правда Саратов» в передаче «Гость в студии» торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Васильевич Золотарев, а также заместитель министра экономического развития СО - начальник управления внешнеэкономической деятельности и регионального развития Елена Александровна Сафонова расскажут о торгово-экономических отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь и развитии сотрудничества с Саратовской областью.

Вы узнаете о том, как изменились показатели торгового оборота с республикой Беларусь в этом году и как проходит реверсная бизнес-миссия белорусских предпринимателей в Саратовской области.

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