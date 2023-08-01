Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 11:36

Саратовские чиновники проверили интервалы движения транспорта в час пик

Проверка маршрутов №8, 93, 95 показала превышение установленных интервалов движения
Нарина Балаян
Фото: Телеграм-канал "Мэрия сообщает"

Фото: Телеграм-канал "Мэрия сообщает"

Саратовские чиновники проверили интервалы движения транспорта в час пик. Об этом сообщает администрация города.

Сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта провели проверку интервалов движения маршрутов №8, 93, 95 на конечной остановке «Славянская площадь».

В результате, чиновники выявили превышение установленных интервалов от 8 до 15 минут. Также, оценена наполняемость автобусов в пиковое время- от 60 до 80%.

По итогам проверки, перевозчикам были даны указания о необходимости сокращения интервалов движения маршрутов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.