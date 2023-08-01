Фото: Телеграм-канал "Мэрия сообщает"

Саратовские чиновники проверили интервалы движения транспорта в час пик. Об этом сообщает администрация города.

Сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта провели проверку интервалов движения маршрутов №8, 93, 95 на конечной остановке «Славянская площадь».

В результате, чиновники выявили превышение установленных интервалов от 8 до 15 минут. Также, оценена наполняемость автобусов в пиковое время- от 60 до 80%.

По итогам проверки, перевозчикам были даны указания о необходимости сокращения интервалов движения маршрутов.

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