Фото: Телеграм-канал "Мэрия сообщает"
Саратовские чиновники проверили интервалы движения транспорта в час пик. Об этом сообщает администрация города.
Сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта провели проверку интервалов движения маршрутов №8, 93, 95 на конечной остановке «Славянская площадь».
В результате, чиновники выявили превышение установленных интервалов от 8 до 15 минут. Также, оценена наполняемость автобусов в пиковое время- от 60 до 80%.
По итогам проверки, перевозчикам были даны указания о необходимости сокращения интервалов движения маршрутов.
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