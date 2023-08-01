Фото: Администрация Октябрьского района Саратова
В Октябрьском районе Саратова начались работы по ремонту дворовой территории. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает администрация Октябрьского района Саратова.
Сотрудники подрядной организации проводят работы на дворовой территории дома № 4/6 по улице Рабочая.
В настоящее время проводится демонтаж старого покрытия дворового проезда и бортового камня. Работы проводятся в рамках муниципальной программы.
Кроме того, мнения и пожелания жильцов дома при проведении ремонтных работ будут учитываться.
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