Фото: Администрация Октябрьского района Саратова

В Октябрьском районе Саратова начались работы по ремонту дворовой территории. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает администрация Октябрьского района Саратова.

Сотрудники подрядной организации проводят работы на дворовой территории дома № 4/6 по улице Рабочая.

В настоящее время проводится демонтаж старого покрытия дворового проезда и бортового камня. Работы проводятся в рамках муниципальной программы.

Кроме того, мнения и пожелания жильцов дома при проведении ремонтных работ будут учитываться.

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