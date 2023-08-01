Фото: Архив КП
В Саратове пять зданий признали объектами культурного наследия. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает региональный комитет культурного наследия.
Памятниками архитектуры признаны:
-«Келейный корпус Крестовоздвиженского женского монастыря» на улице Лермонтова, 28Б (первая половина XIX века);
-ансамбль «Городская усадьба» на улице Мичурина, 78 (конец XIX – начало XX века);
-«Дом доходный» на улице Вольская, 93А (конец XIX века);
-«Усадьба Агафонова» на Горького, 37 (вторая половина XIX века);
-«Дом жилой с конторой» на улице Соляная, 15 (конец XIX века).
Объекты культурного наследия нельзя сносить, а проведение ремонта разрешено только при наличии специальной лицензии.
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