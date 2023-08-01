Фото: Архив КП

В Саратове пять зданий признали объектами культурного наследия. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает региональный комитет культурного наследия.

Памятниками архитектуры признаны:

-«Келейный корпус Крестовоздвиженского женского монастыря» на улице Лермонтова, 28Б (первая половина XIX века);

-ансамбль «Городская усадьба» на улице Мичурина, 78 (конец XIX – начало XX века);

-«Дом доходный» на улице Вольская, 93А (конец XIX века);

-«Усадьба Агафонова» на Горького, 37 (вторая половина XIX века);

-«Дом жилой с конторой» на улице Соляная, 15 (конец XIX века).

Объекты культурного наследия нельзя сносить, а проведение ремонта разрешено только при наличии специальной лицензии.

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