В Саратове объявили патриотический онлайн-конкурс «Память сильнее времени - Курск!»

Конкурс посвящен 80-летию Курской Битвы и празднованию «Дня Танкиста в России»

"Волонтёрская Рота Боевого Братства" совместно с Саратовским областным отделением "Боевого Братства" и Общественной палатой региона запускает патриотический онлайн конкурс "Память сильнее времени - Курск!", посвященный 80-летию Курской Битвы и празднованию «Дня Танкиста в России». В конкурсе запланированы две номинации: «Земляки – Саратовцы, принимавшие участие в Курской Битве»; «Выпускники Саратовских танковых училищ в годы ВОв». Работы принимаются до 18:00 3 сентября 2023 года. Свою работу, каждый участник размещает на своей личной страничке с обязательными хэштегами #ПамятьоСильнееВремени #БоевоеБратство64 #Волрота64 #СаратовскаяОбласть и отправляет заявку на почту volrotasar@mail.ru Каждый участник может выбрать один из следующих вариантов публикации своей работы: - опубликовать видеоролик - от 3 до 5 минут. - публиковать эссе - не менее 350 слов. Более подробно ознакомиться с положением можно здесь. Итоги конкурса подведут 10 сентября 2023 года в 11:00 у памятника «Воинам-танкистам» (ул. Танкистов, 56, Саратов)