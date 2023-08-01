Фото: Архив КП

В Саратовской области за неделю родились 339 детей. Об этом сегодня, 1 августа, в своем Телеграм-канале сообщает министр здравоохранения региона Олег Костин.

Также, более 25,5 тысяч человек прошли диспансеризацию и профилактический медосмотр, а 566 получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

Кроме того, за этот период в регионе 13 419 раз вызывали врача на дом. В отдаленную сельскую местность медики совершили 68 выездов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.