Собственника дома Фофанова в Саратове оштрафовали за самовольную перекраску здания

Фото: УФССП по Саратовской области

В Саратове собственник дома Фофанова на улице Мичурина, дом №51 самовольно перекрасил здание и попал под пристальное внимание сотрудников областного УФССП.

Проблемы у саратовца появились из-за того, что данный дом является объектом культурного наследия и менять его внешний вид можно только согласно разрешению городского комитета по архитектуре. Специалисты ведомства сначала увещевали к сознательности собственника, но после тщетных попыток вернуть зданию первоначальный вид пошли в суд.

Даже это предприниматель оставил без внимания. В итоге против него через месяц было возбуждено исполнительное производство. Его оштрафовали на 109 тысяч рублей, и он исполнил решение суда.