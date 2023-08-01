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НовостиОбщество1 августа 2023 10:21

В Саратовской области реализуется первый в России проект по производству оксида цинка

Посредством снижения уровня сталеплавильных отходов появится возможность защитить окружающую среду и здоровье человека
Нарина Балаян

В Саратовской области реализуется первый в России проект по производству оксида цинка. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает региональное министерство экономического развития.

Целью проекта является безопасная переработка цинкосодержащей пыли, которая образуется из продуктов газоочистки электросталеплавильного производства.

Благодаря выработке оксида цинка из цинкосодержащего сталеплавильного сырья появится возможность избежать образования вредных для экологии отходов.

Финальной продукцией по проекту планируется производство цинкового концентрата, который используется для производства металлического цинка и цинксодержащих материалов.

Проект позволит снизить уровень сталеплавильных отходов, которые негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

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