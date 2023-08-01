Фото: Архив КП

В Саратове 85-летний мужчина переводил деньги мошенникам через банкомат: пенсионера остановили полицейские. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Как выяснилось, пенсионеру поступил звонок от неизвестных. Горожанину сообщили, что его деньгами пытаются завладеть мошенники. Чтобы уберечь свои накопления, собеседник порекомендовал перевести их на «безопасные счета». За разглашение информации пенсионеру пригрозили уголовным преследованием.

Со своего счета мужчина снял 100 тысяч рублей, около 30 тысяч он успел перевести на «безопасные счета».

В одном из ТЦ Октябрьского района пожилого саратовца заметили полицейские – пенсионер совершал операции у банкомата под диктовку телефонного собеседника.

Сотрудники уголовного розыска убедили мужчину не следовать указаниям телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело.

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