Поиск подрядчика на строительство скоростного трамвая 3-го маршрута в Саратове продлили на месяц

Фото: ООО "Волга-Медиа" Фото: Елена Маркелова

В городе Саратове на месяц перенесли выбор организации, которая будет в рамках проекта «Скоростной трамвай» будет реконструировать линию 3-го маршрута. Эту информацию можно увидеть на Госзакупках.

Первоначальной датой объявления подрядчика на данные работы было заявлено 31 июля. Окончательно заказчик – ООО «СГЭТ» - планирует определиться в этом вопросе 22 августа.

Победителю предстоит реконструировать третий трамвайный маршрут Саратова до 30 ноября 2024 год.