Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 8:09

Поиск подрядчика на строительство скоростного трамвая 3-го маршрута в Саратове продлили на месяц

Выбор подрядчика на строительство трамвая по маршруту «тройки» продлили до 22 августа
Елена Маркелова
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: Елена Маркелова

В городе Саратове на месяц перенесли выбор организации, которая будет в рамках проекта «Скоростной трамвай» будет реконструировать линию 3-го маршрута. Эту информацию можно увидеть на Госзакупках.

Первоначальной датой объявления подрядчика на данные работы было заявлено 31 июля. Окончательно заказчик – ООО «СГЭТ» - планирует определиться в этом вопросе 22 августа.

Победителю предстоит реконструировать третий трамвайный маршрут Саратова до 30 ноября 2024 год.