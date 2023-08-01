Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова до вечера отключили холодную воду. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает администрация Ленинского района.

Без воды остались абоненты улицы Саперная от Тверской до Лунной. Причиной отключения ХВС являются повреждения на водопроводе по адресу: ул. Саперная, 16.

Восстановление подачи воды ориентировочно к 20:00.

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