Подравшемуся с другом страусу вызвали ветеринара

Фото: Управление ветеринарии Саратовской области

В Ивантеевском районе Саратовской области в ходе драки страус получил увечья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Хозяин птицы гиганта рассказал подробности инцидента. Оказалось, что птица-гигант сцепилась со своим соплеменником. Первому страусу понадобилась помощь ветеринара, ведь пернатый получил открытые раны шеи. Пострадавшего драчуна отселили.

Страуса лечили десять дней. После этого выздоровевшую птицу выпустили в общую клетку.