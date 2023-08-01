Подравшемуся с другом страусу вызвали ветеринара

Фото: Управление ветеринарии Саратовской области
В Ивантеевском районе Саратовской области в ходе драки страус получил увечья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии.
Хозяин птицы гиганта рассказал подробности инцидента. Оказалось, что птица-гигант сцепилась со своим соплеменником. Первому страусу понадобилась помощь ветеринара, ведь пернатый получил открытые раны шеи. Пострадавшего драчуна отселили.
Страуса лечили десять дней. После этого выздоровевшую птицу выпустили в общую клетку.