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НовостиОбщество1 августа 2023 7:15

Подравшемуся с другом страусу вызвали ветеринара

Под Саратовом в кровь подрались страусы
Елена Маркелова
Фото: Управление ветеринарии Саратовской области

Фото: Управление ветеринарии Саратовской области

В Ивантеевском районе Саратовской области в ходе драки страус получил увечья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Хозяин птицы гиганта рассказал подробности инцидента. Оказалось, что птица-гигант сцепилась со своим соплеменником. Первому страусу понадобилась помощь ветеринара, ведь пернатый получил открытые раны шеи. Пострадавшего драчуна отселили.

Страуса лечили десять дней. После этого выздоровевшую птицу выпустили в общую клетку.