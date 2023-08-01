В Вавиловском университете разработали приложение кампусной навигации

Фото: Вавиловский университет

В рамках федеральной программы «Приоритет 2030» команда «Цифровой кафедры» Вавиловского университета разработала и внедрила приложение кампусной навигации.

«Целью нашей работы было сокращение времени на прокладывание оптимального маршрута. Архитектура нашего вуза имеет сложную структуру: разноэтажность и разные годы постройки литеры. Для эффективного перемещение по университету от студента требуется умение ориентации внутри здания. Поэтому было принято решение создать приложение для удобства наших студентов, особенно это актуально для первокурсников», – рассказал руководитель «Цифровой кафедры» Аркадий Ключиков.

Над проектом работали преподаватели и студенты вуза. В процессе создания приложения оцифровали и перенесли в базу данных 267 аудиторий 1-го учебного комплекса на проспекте Столыпина. Кроме этого для оформления аудиторий разработан дизайн табличек с QR-кодами для считывания местоположения на карте. Создано кросплатформенное приложение для мобильных устройств, получено свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ.

«Проект прошел апробацию и сейчас расширяется на два оставшихся учебных комплекса», – добавил Ключиков.

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Фото: Вавиловский университет

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Фото: Вавиловский университет

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