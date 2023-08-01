Фото: Архив КП

В Саратовской области за минувшую неделю коронавирусом заболели 130 человек. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день общее количество заболевших в регионе составляет 325 223 человека. Выздоровели с начала эпидемии – 318 952 пациента.

Наибольшее число заболевших за прошедшую неделю зафиксировано в Энгельсском районе – 60, в Саратове – 55, Балашовском районе – 11.

У 9 пациентов выявлена пневмония, остальные 121 с признаками ОРВИ.

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