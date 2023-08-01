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НовостиОбщество1 августа 2023 6:18

ПривЖД добилась компенсации ущерба после двух ДТП на железнодорожных переездах в Саратовской области

Источник:kp.ru
Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

Приволжская железная дорога добилась возмещения ущерба, полученного в результате двух ДТП на железнодорожном переезде вблизи станции Сухой Карабулак (на 217 км перегона Казаковка – Сухой Карабулак в Саратовской области). Они произошли 24 января и 15 ноября 2022 года в результате столкновения легковых автомобилей с грузовыми поездами.

В обоих случаях виновниками происшествий были признаны водители автотранспорта, нарушившие правила дорожного движения. По итогам расследований они компенсировали ущерб, нанесённый имуществу ОАО «РЖД». Его общая сумма составила около 30 тыс. рублей.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.