АО «Ситиматик» в Саратовской области выпустил на линии новые автопоезда для транспортировки отходов

фото: АО Ситиматик

Компания «Ситиматик» выпустила в Саратовской области на маршруты новую спецтехнику, транспортирующую ТКО с районных мусороперегрузочных станций на мусоросортировочные комплексы. Для этих целей приобретены 6 новых автопоездов с мультилифтами, прицепы-контейнеровозы к ним, а также 12 контейнеров объемом по 36 кубометров каждый. Инвестиции превысили 100 млн рублей.

«Новая спецтехника позволит увеличить объем и темп транспортирования твердых коммунальных отходов после первичной обработки с мусороперегрузочных станций на мусоросортировочные комплексы. Она также снизит вероятность переполнения станций в периоды пикового мусорообразования. Все шесть автопоездов уже вышли на линии. Это не единственные вложения компании в отрасль в этом году. К завершению подходит строительство МПС в Вольском районе, готовится реконструкция Энгельсского и Балаковского комплексов», - рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Отметим, что компания постоянно работает над улучшением качества услуги по обращению с ТКО. По ее инициативе мусоровывозящие компании обновляют парк спецтехники. В 2020 году Саратовский филиал купил для энгельсского полигона самосвал и бульдозер, в 2021 году три автопоезда с крюковыми погрузчиками и контейнерами.

АО «Ситиматик» построил в Левобережье объекты коммунальной инфраструктуры обращения с ТКО: мусоросортировочные комплексы с межмуниципальными полигонами и сеть мусороперегрузочных станций. Все объекты отвечают современным экологическим требованиям и обеспечивают сокращение экологического ущерба от коммунальных отходов, образованных в зонах их обслуживания, в том числе все левобережные районы, Хвалынский и Вольский районы, а также г. Саратов.