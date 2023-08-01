фото: СУ СКР

Тройное убийство в Балашове: что известно к данному моменту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Вчера вечером, 31 июля, в Балашове в Майском переулке сотрудники полиции обнаружили тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями. Кроме того, в одном из домов по соседству обнаружены еще два тела убитых граждан - 58 и 61-летние балаковцы.

- Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Саратовской области 38-летний подозреваемый задержан и доставлен в следственный отдел. Ведутся следственные действия, - заявили в следкоме.