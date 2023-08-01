Главный врач больницы в Светлом заменен из-за низких зарплат. Об этом сообщает телеграм-канал министерства здравоохранения Саратовской области

Согласно Приказу № 220-лс от 31.07.2023 года главный врач ГУЗ СО «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» Виталий Федорович Передреев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Обязанности главного врача будут возложены на заместителя главного врача по медицинской части Наталью Михайловну Редько. Напомним, 28 июля председатель комитета по социальной политике регпарламента Роман Грибов отметил, что недопустимо, когда медицинский работник вынужден совмещать несколько ставок ради достижения хорошего показателя по заработной плате, приведя в пример случай в Светлом.