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НовостиОбщество1 августа 2023 5:36

«Осетровая» Луна взойдет над Саратовом 1 августа

Вечером над Саратовом взойдет «осетровая» «урожайная» Луна
Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 1 августа, саратовцев, как и жителей других регионов нашей страны, ожидает суперлуние.

По информации ведущих астрономических сайтов, в последний месяц лета-2023 предстоит два полнолуния. Первое мы увидим сегодня в 21.31 по Мск, второе 31 августа.

Суперлуние 1 августа называется «урожайной», а еще осетровой. Индейцы в данный период успешно ловили эту рыбу. Во время полнолуния астрологи не рекомендуют выяснять отношения ни дома, ни на работе. Взвешенное, мудрое поведение приведет к гармонии на личном фронте и карьерному росту – на деловом.