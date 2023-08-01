«Осетровая» Луна взойдет над Саратовом 1 августа

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 1 августа, саратовцев, как и жителей других регионов нашей страны, ожидает суперлуние.

По информации ведущих астрономических сайтов, в последний месяц лета-2023 предстоит два полнолуния. Первое мы увидим сегодня в 21.31 по Мск, второе 31 августа.

Суперлуние 1 августа называется «урожайной», а еще осетровой. Индейцы в данный период успешно ловили эту рыбу. Во время полнолуния астрологи не рекомендуют выяснять отношения ни дома, ни на работе. Взвешенное, мудрое поведение приведет к гармонии на личном фронте и карьерному росту – на деловом.