В Ленинском районе Саратова отключили воду на сутки

Фото: архив КП

Для ликвидации повреждения водопровода по ул.Перспективная, 9в ограничено холодное водоснабжение. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает телеграм-канал «Саратов коммунальный»

Воды не будет у абонентов улиц: Перспективная (от Тархова до Блинова); Бардина (от Антонова до Перспективной); Антонова, 29, 31; Блинова (от Рижской до Топольчанской); 1-й пр. Танкистов (от Топольчанской до Черниговской); 1-й пр. Строителей, 10, 12; пр.Строителей, 20; ул.Черниговская, 31; ул.Рижская, 2а; ул.Гусельская, 6; Гусельский пер., 1-4; ул.Чкалова, 27; Романтиков; частных домовладений по ул.Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский пр., Чкалова, Прудная.

Окончание работ планируется завтра, 1 августа, к 17.00.

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