Под Саратовом женщина и ребенок на «Матизе» вылетели с дороги и пострадали

Фото: региональная ГИБДД

Под Саратовом Daewoo Matiz вылетел с дороги, пострадала водитель. По информации региональной ГИБДД, происшествие случилось примерно в 17:10 на 205 километре трассы Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана, недалеко от Аткарска.

Daewoo Matiz под управлением 35-летней женщины съехал с дороги. В результате аварии пострадали женщина водитель и 7-летний ребенок.

Обстоятельства выясняются.

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