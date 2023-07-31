В Энгельсе мать двоих детей за нападение на полицейского может получить 10 лет

Фото: архив КП

Следователи СК завершили расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает региональный СУ СК.

Напомним, 7 апреля сотрудники полиции прибыли в квартиру дома на улице Тельмана в городе Энгельс для проверки семьи, поскольку за несовершеннолетними не осуществлялся надлежащий уход. 37-летняя мать детей в это время была пьяна и не хотела общаться с правоохранителями. Он нанесла удар ножом сотруднице полиции и продолжив размахивать им и высказывать угрозы еще троим сотрудникам полиции. Женщину заключили под стражу, расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.

Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.

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