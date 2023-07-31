В Энгельсе женщина упала с высотки и погибла

Женщина насмерть разбилась при падении с многоэтажки в Энгельсе. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает ЧП-Саратов. Происшествие случилось на улице 148 Черниговской дивизии в доме №6 «А». Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть гражданки, ее личность пока не установлена. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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