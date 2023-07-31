В Саратове фиктивным молоком «отмыли» 119 миллионов рублей

Фото: архив КП

В Саратове возбудили уголовное дело по факту вывода денег из легального оборота на сумму более чем в 119 миллионов рублей. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района проверила организацию, которая является исполнителем поставок школьного питания по госконтрактам. Как оказалось, общество с ограниченной ответственностью в 2021–2022 годах заключило ряд госконтрактов на поставку продуктов. В рамках исполнения контрактов были освоены 35 миллионов рублей из федерального бюджета.

По данным ведомства, по поддельным платежам фирма перечисляла деньги за фиктивные поставки молочной продукции ряду контрагентов, зарегистрированных в Москве и Татарстане. На самом деле они не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность. Таким образом «отмыли» более чем 119 миллионов рублей.

Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган. По результатам рассмотрения материалов возбудили уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей.

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