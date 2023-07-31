В Саратове угонщик случайно сжег машину

Фото: архив КП

В Саратове задержали рецидивиста, который пытался угнать «Ладу Приору» и случайно сжег ее. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в управлении МВД по Саратовской области.

Как отметили в полиции, 32-летний мужчина относит себя к поклонникам фильма «Угнать за 60 секунд» и хотел повторить трюк с угоном авто без ключа. После изучения лайфхаков в интернете, он отправился на одну из парковок в Юбилейном. Там злоумышленник вскрыл «Ладу Приору» и начал замыкать провода зажигания, однако «машина вообще не подавала признаков жизни». Тогда угонщик открыл капот и произвел «манипуляции с клеммами аккумулятора». Но машина вдруг задымилась, а потом загорелась. В результате пожар полностью уничтожил легковушку. Злоумышленник с места преступления сбежал.

Полицейские завели дело о попытке угона. Подозреваемого задержали, вину он признал.

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