«ЭнергосбыТ Плюс»: лишь треть многоквартирных домов Саратова частично готова к отопительному сезону

К зимнему периоду должны готовиться не только энергетики, но и управляющие организации. Качество подготовки многоквартирных домов к зиме контролирует специальная комиссия по проверке готовности к отопительному периоду, в которую входят сотрудники Теплоинспекции Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

На сегодняшний день основные мероприятия для подготовки к зимнему периоду выполнены в 33 % жилых объектов и 59 % объектов социальной сферы. По результатам проверки ни один объект Саратова не готов к отопсезону на 100%, сотрудниками энергокомпании руководителям управляющих организаций были выданы акты проверки и осмотра технологической готовности теплопотребляющих энергоустановок с перечнем замечаний, которые необходимо устранить.

В настоящее время из 3367 многоквартирных домов Саратова внутридомовые системы опрессованы в 1175, промыты в 1178 жилых объектах, дросселирующие устройства для регулировки отопления установлены в 1344 домах.

Перечень обязательных мероприятий, которые должны провести управляющие компании, определен законом. Чтобы исключить случаи порывов на внутридомовых коммуникациях, необходимо провести опрессовку труб. Для равномерного распределения тепла внутри каждого здания важна промывка и регулировка системы отопления, иначе нарушится режим циркуляции и т.д. Подробнее с перечнем обязательных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Работы по подготовке теплопотребляющих установок проходят в присутствии представителя «ЭнергосбыТ Плюс» с составлением соответствующих актов. Это позволяет избежать формального подхода со стороны УК по отношению к выполнению ключевых мероприятий.

Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения является необходимым этапом для прохождения отопительного периода в штатном режиме. Исполнение рекомендаций необходимо для надежного, качественного и экономичного теплоснабжения жителей.

Обращаем внимание, что своевременная подготовка дома к зиме и исправное оборудование снизят потребление теплоносителя, а, следовательно, и платежи за отопление. Контролировать действия УК и ТСЖ по подготовке жилого фонда могут и сами жители, запросив документы, подписанные теплоэнергетиками.

Любой собственник многоквартирного дома может обратиться в управляющую компанию и узнать, прошел ли его дом технический осмотр тепловым инспектором перед отопительным сезоном.