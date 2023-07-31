фото: пресс-служба Губернатора

В Саратовской области усилится санобработка общественного транспорта. Соответствующее поручение министру транспорта и дорожного хозяйства региона Алексею Петаеву дал губернатор Роман Бусаргин сегодня, 31 июля, в ходе постоянно действующего совещания.

В связи с распространением энтеровирусной инфекции глава региона поручил областному минтрансу усилить санитарную обработку общественного транспорта во всех районах. Особое внимание – уделить крупным городам, где самый большой пассажиропоток.

Напомним, ранее на территории Энгельсского района был введен ряд ограничительных мер в связи с подъемом заболеваемости энтеровирусом. По данным регионального минздрава на прошлой неделе в области зафиксировали 121 случай заражения энтеровирусом, среди заболевших 105 детей.