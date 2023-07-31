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В первый день августа в Саратове перекроют движение на Беговой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Саратова.

По словам городских чиновников, завтра, 1 августа, в Саратове перекроют движение через трамвайные пути на перекрестке дорог Политехническая и 4-я Беговая. Ограничение связано с проведением земляных работ. Запрет движения продлится с 8:00 до 17:00.

Исключение касается транспорта оперативных и аварийно-диспетчерских служб, следующих на исполнение неотложных заданий.