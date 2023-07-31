Лаборатория Россельхознадзора провела более 3 тысяч исследований на содержание микотоксинов

Фото: Саратовская МВЛ

В Саратовскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» с начала года поступило 888 образцов пищевой и кормовой продукции с целью определения содержания в ней микотоксинов.

Специалисты химико-токсикологического отдела провели по поступившим пробам 3 064 исследования.

В соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза, нормативными документами Российской Федерации и утвержденной областью аккредитации Саратовская лаборатория проводит анализ материалов на содержание Афлатоксина B1, суммы афлатоксинов В1, В2, G1, G2, Дезоксиниваленола, Зеараленона, Охратоксина A, Т-2 токсина, Афлатоксина М1, Фумонизина, Патулина.

В текущем году по результатам 21 исследования на содержание микотоксинов Саратовской лабораторией получены положительные результаты. Информация обо всех выявлениях внесена в систему "Веста", доведена до заказчиков испытаний.

Микотоксины – вредные вещества, которые вырабатываются микроскопическими плесневыми грибами. Попадая в организм человека, они оказывают токсическое, канцерогенное воздействие, негативно влияют на обменные процессы, приводят к пищевым интоксикациям (отравлениям).

Плесневые грибы могут поражать целый ряд сельскохозяйственных культур и видов продовольственной продукции.

Для определения этих веществ в пищевых продуктах и кормах используется современный высокоэффективный метод жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГОСТ 34140-2017). Данный способ исследований основан на определении молекулярного состава анализируемого материала. Специалисты проводят экстракцию микотоксинов из исследуемой пробы с дальнейшей идентификацией и количественным определением с помощью хромато-масс-спектрометра. Это современное оборудование, обеспечивающее возможность проведения анализа с высокой степенью точности и достоверности результатов.