В девяти районах Саратовской области завершили ремонт сельских дорог

Фото: архив КП

В селах региона отремонтировали уже 667 дорожных объектов. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает правительство области.

Полностью работы уже завершили в Романовском, Турковском, Алгайском, Духовницком, Краснопартизанском, Новоузенском, Петровском, Питерском, Энгельсском районах.

Сельские поселения получили субсидии на ремонт дорог внутри села из расчета 3 тысячи рублей на одного жителя. Изначально, планировалось отремонтировать 840 объектов, но в результате экономии на торгах удалось увеличить количество объектов до 902. Всего в 2023 году в районах в нормативное состояние приведут более 300 километров дорог. На это из областного дорожного фонда выделили 1,44 миллиарда рублей.

По поручению губернатора Романа Бусаргина ремонтные работы сельских дорог завершат в сентябре.

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