В Саратовской области спрогнозировали самый высокий урожай свеклы за последние годы

Фото: МинИнформ 64 Z

Заместитель председателя правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский совершил рабочий визит в Балашовский район. Здесь чиновник посетил ООО «БКХП – Репное», специализация которого заключается в производстве зерна, подсолнечника и сахарной свеклы.

БКХП-Репное является передовым свеклосеющим хозяйством региона. В этой номинации хозяйство вошло в число победителей ежегодного конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2022 года», проводимого Союзом сахаропроизводителей России совместно с Минсельхозом РФ.

Общаясь с руководством БКХП, Роман Ковальский отметил, что в этом году урожай корнеплодов сахарной свеклы в регионе прогнозируются выше среднемноголетних значений. Этому способствуют погодные условия июля, благоприятные для роста и развития растений.

- Если на аналогичную дату прошлого года средний вес одного клубня сахарной свеклы составлял 100 грамм, то в этом году он достигает 345 граммов, - уточнил Роман Ковальский.

Площадь посевов сахарной свеклы в Саратовской области во 2023 году составляет 11,3 тысячи гектаров.