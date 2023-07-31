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НовостиПроисшествия31 июля 2023 10:58

В больнице Энгельса скончался избитый в поселке Приволжский

В Саратовской области расследуют смерть избитого мужчины в больнице
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Энгельсе следователи начали проверку в связи со смертью 47-летнего мужчины. Об этом сегодня, 31 июля. сообщили в СУ СК по Саратовской области.

По информации ведомства, 25 июля этого года израненного покровчанина доставили в больницу с 8-го квартала посёлка Приволжский. Пострадавший скончался спустя четыре дня, 29 июля.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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