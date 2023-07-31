ВККС одобрило кандидата на пост главы саратовского арбитража. Об этом сообщает юридический портал Pravo.ru.

В первый день внеочередного заседания ВККС отбирала руководителей арбитражных судов. Все кандидаты претендовали на второй срок, одному из них отказали в рекомендации. Главу 11-го ААС не одобрили из-за большого числа отмен и невыполнения судьями указаний вышестоящей инстанции.

О рекомендации на пост главы АС Саратовской области просили два кандидата: действующий руководитель Алексей Горябин и председатель Волжского районного суда Саратовской области, Владимир Великанов. Но потом Великанов отозвал заявление. Докладчик отметил, что характеристики у Горябина положительные. Он стал судьей в 2009 году после 15 лет работы в органах прокуратуры. К нему возникли вопросы из-за неравномерного распределения дел между судьями.

Горябин объяснил, что речь идет о повышенной нагрузке на судей из банкротных составов. Он подчеркнул, что руководство АС Саратовской области пыталось изменить эту ситуацию. Так, стало больше судей и составов, которые рассматривают дела о несостоятельности. Споры о банкротстве граждан начали передавать не только судьям из специализированных составов. В итоге ситуацию удалось исправить. Этого объяснения хватило, чтобы получить рекомендацию.