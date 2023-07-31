В Ленинском районе Саратова грабитель похитил телефон в магазине цветов

Фото: архив КП

Вечером 28 июля в магазине цветов, расположенном на улице Шехурдина, города Саратов, мужчина открыто похитил с прилавка сотовый телефон, принадлежащий продавцу. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает региональное ГУ МВД.

Грабитель скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 4 в составе УМВД России по г.Саратову в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан, ранее неоднократно судимый безработный 46- летний местный житель. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.