В Саратовской области 146 отцов ушли в декрет. Об этом рассказали в Саратовском отделении СФР.

Пособия по уходу за ребенком до полутора лет получают более 12 тысяч работающих жителей Саратовской области. Из них 146 пап и 68 бабушек, рассказали в региональном отделении

В прошлом году пап в декрете было чуть меньше – 138, а бабушек больше – 88 (данные за первое полугодие 2022-го).

Как указывают в ведомстве, декретный отпуск может быть выгоден для отца малыша в нескольких случаях: если жена зарабатывает больше, или для папы есть риск увольнения или снижения зарплаты. Если мужчина официально работает по трудовому договору, то размер ежемесячного пособия в период отпуска по уходу за ребенком составит для него 40% от среднемесячного заработка за два последних календарных года. В нем учитываются все виды выплат, в том числе отпускные и премии. Пособие не может быть ниже минимального размера, в 2023 году это 8591 рубль. Максимальный размер пособия по уходу за малышом в этом году составляет 33281 рубль.