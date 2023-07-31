ОБЩИЙ ДОМ – ЗЕМЛЯ

Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС

ФосАгро запустила цифровую образовательную платформу для аграриев африканских стран Pro Agro Lectorium. Об этом сообщил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин в ходе Второго саммита, Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка».

Pro Agro Lectorium - настоящий кладезь информации для земледельцев. Платформа включает в себя оцифрованные лекции по различным тематикам: устойчивое сельское хозяйство, основы минерального питания растений, правильное применение минеральных удобрений для достижения продовольственной безопасности, получение продукции растениеводства с высокими потребительскими качествами. Своими знания и опытом делятся эксперты компании «ФосАгро», ведущие ученые из РАН, РГАУ МСХА им. Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ключевых аграрных предприятий мира. Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин рассказал: «Африка сегодня – самый быстрорастущий континент. К 2050 году население Африки удвоится, каждый четвёртый житель Земли будет называть Африку своими домом. Чтобы прокормить стремительно растущее население, странам континента необходимо создавать устойчивое, высокопроизводительное сельское хозяйство уже сейчас. Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки – наша доля равна 33% от суммарного объёма российского экспорта – мы отдаём себе отчёт в том, что внедрение инноваций в Африке невозможно без опоры на местные кадры. Поэтому в рамках саммита «Россия-Африка» ФосАгро запускает лекционную платформу Pro Agro Lectorium. С запуском платформы фермеры стран Африки прямо с экрана смогут получить доступ к накопленным знаниям экспертов ФосАгро, российских ученых, топ-менеджеров и экспертов ведущих предприятий АПК. Рассчитываем, что этот сервис станет полезным инструментом в формировании в Африке устойчивой модели современного сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности континента».

Планируя помощь аграриям самого жаркого материка, ФосАгро продолжает поддерживать и своих. И тоже инвестируют в будущее. Производители минудобрений растят молодые кадры в ВУЗах. Не первый год компания реализует в ведущих аграрных вузах России программу «ФосАгро»: от руды до еды». Курс включает более 270 лекций по самым разным аспектам сельскохозяйственного производства. В создании программы принимали участие специалисты «ФосАгро», сотрудники «Иннопрактики», Тимирязевской сельхозакадемии и ученые Российской академии наук. На данный момент образовательный курс доступен в 37 вузах и трех профессиональных колледжах. За последние полтора года слушателями курса лекций стали более 41 тысячи человек.

Почти полтора года назад на базе Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова в торжественной обстановке был открыт образовательный центр «ФосАгро». Студенты – почвоведы имеют всё возможное, чтобы получать самые современные и нужные знания. В их распоряжении современные компьютеры и средствами мультимедиа для занятий. Всегда под рукой учебные материалы, наглядные пособия и образцы удобрений. В благоприятных условиях «учёные всходы» не заставляют себя долго ждать. Ректор СГАУ имени Вавилова Дмитрий Соловьев поделился успехами: «Огромное спасибо компании за агро - аудиторию. Она была оборудована как нельзя вовремя. Удалось реализовать несколько проектов по обучению, трансляции лекций ведущих учёных. Кроме того, мы использовали данные классы для реализации проекта «Цифровые кафедры». 350 студентов по нашим базовым специальностям благодаря занятиям на современном мультимедийном оборудовании получили второй диплом, связанный с цифровым сельским хозяйством - внесением удобрений, различными инновационными подходами. В будущем планируем в этой агро- аудитории вести прямые трансляции с опытных полей. А в целом хотим расширять сотрудничество с ФосАгро и задействовать подарок на сто с лишним процентов», - рассказал ректор аграрного ВУЗа.