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НовостиПроисшествия31 июля 2023 10:25

Саратовчанка вымогала деньги у знакомой за интимные фото

В Саратове молодая женщина угрожала знакомой распространением интимных фото и требовала 20 тысяч рублей
Светлана Курышева

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в вымогательстве. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает УМВД по г. Саратову.

В полицию с заявлением о вымогательстве обратилась 21-летняя жительница Кировского района Саратова. Девушка пояснила, что знакомая угрожала распространить ее фотографии интимного характера. За свое молчание женщина требовала 20 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве, вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю подозреваемую. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

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