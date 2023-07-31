Саратовчанка вымогала деньги у знакомой за интимные фото

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в вымогательстве. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает УМВД по г. Саратову.

В полицию с заявлением о вымогательстве обратилась 21-летняя жительница Кировского района Саратова. Девушка пояснила, что знакомая угрожала распространить ее фотографии интимного характера. За свое молчание женщина требовала 20 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве, вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю подозреваемую. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.